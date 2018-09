Peter Vandenbempt over werkloze Tom De Sutter: “Veel reden tot klagen over zijn situatie heeft hij niet”

Passé! Bij Roger Lambrecht hoef je je nooit af te vragen wat hij precies bedoelt. Prijs-kwaliteit zeer slecht! De passage van Tom De Sutter op Daknam is er niet één waar de Lokeren-preses graag aan herinnerd wordt. Ook op z’n 87ste wil Lambrecht waar voor zijn geld en in het geval van de spits was dat heel weinig waar voor heel veel geld, de bestbetaalde speler in de clubgeschiedenis.