Man wordt aan schandpaal genageld na diefstal van scootmobiel, maar de waarheid blijkt helemaal anders

De Nederlander die woensdag publiekelijk aan de schandpaal genageld werd omdat hij in een door de politie gedeelde video een scootmobiel stal, is kwaad. “De grond zakte onder mijn voeten weg toen ik de beelden zag”, zegt René Sieben aan De Telegraaf. “Ik deed gewoon mijn werk.” Het blijkt allemaal een pijnlijk misverstand.

Wat was Nederland afgelopen woensdag verontwaardigd toen de politie beelden deelde van de diefstal van een scootmobiel aan de Albert Heijn-supermarkt in de Jan Evertsenstraat in Amsterdam. Op de beelden zag je een man op klaarlichte dag in alle rust de scooter losmaken, inladen in zijn bestelwagen en ermee wegrijden. Maar het verhaal is niet zoals de agenten dachten, blijkt nu.

René Sieben, de man die op het filmpje te zien is als ‘dief’, vertelt vanop zijn droomreis door Zuid-Korea dat hij helemaal geen scootmobiel gestolen heeft. “Plots kreeg ik telefoon van mijn vriendin, ze was in alle staten”, zegt hij in De Telegraaf. “Ik was verbijsterd en kreeg er enorm veel stress van.”

Sieben heeft de scootmobiel niet gestolen, maar was in opdracht van thuiszorgwinkel Medipoint afgegaan op een oproep van een vrouw wiens scootmobiel defect was. De regel is dat diegene die belt om hulp te krijgen bij die scootmobiel blijft. Dat gebeurde ditmaal niet, waardoor Sieben de verkeerde scootmobiel meenam.

“Ik ben de afgelopen drie jaar zo verschrikkelijk betrokken geweest bij Medipoint. Ik heb zelfs in mijn vrije tijd klusjes voor ze opgeknapt, omdat ik graag mensen help waar ik dat kan. Ook in het filmpje deed ik gewoon mijn werk.”

Dat hij verkeerdelijk aan de schandpaal werd genageld, daar is Sieben erg kwaad om. De politie en de thuiszorgwinkel zetten de blunder wel recht – al schuiven ze de verantwoordelijkheid in elkaars schoenen – en het filmpje werd offline gehaald, maar toch overweegt Sieben om zijn advocaat een schadevergoeding te laten eisen.