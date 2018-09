Levenslang of niet? Laatste dag van proces duikbootmoord opgeschort door zieke rechter

Een hof van beroep heeft de laatste zittingsdag in het proces tegen uitvinder Peter Madsen opgeschort, omdat één van de rechters ziek is geworden.

Madsen (47) vecht zijn veroordeling tot levenslang aan. Hij had in april die straf gekregen voor de moord op de Zweedse journaliste Kim Wall (30) op zijn duikboot in augustus 2017. In tegenstelling tot het proces in eerste aanleg erkent hij nu wel de moord, hij hengelt alleen naar een mildere straf.

Maar enkele minuten na de start van de laatste zittingsdag, waarop het verdict zou vallen, werd een rechter onwel. Eén van de twee lekenrechters - die naast drie beroeprechters zetelen - zakte plots bewusteloos in elkaar op zijn stoel. Later kwam de man weer bij bewustzijn, hij was buiten levensgevaar. De zitting werd opgeschort. Wanneer ze herneemt is nog niet bekend.

Ook is het onduidelijk of het hele proces in beroep, en dat drie dagen duurt, al of niet moet worden overgedaan. Alleen wanneer de vijf rechters ter beschikking staan, is de draad weer op te nemen.