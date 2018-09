Waar is de duurste Colruyt? Hoe meer concurrentie in de buurt, hoe goedkoper

Naar de Colruyt voor een pot mayonaise? Dat kost je in de ene vestiging 1,45 euro, en elders maar 72 cent. Winkels en afhaalpunten stemmen hun prijzen af op de lokale concurrentie, om vast te houden aan de laagsteprijsgarantie. Dat blijkt uit een onderzoek van RetailDetail. Hoe meer andere warenhuizen zoals Lidl en Aldi in de buurt, hoe goedkoper.

“Onze nieuwsgierigheid werd gewekt naar aanleiding van berichten over de komst van de Nederlandse prijsvechter Jumbo naar België, en de mogelijke impact op de marges bij Colruyt”, zegt Stefan Van Rompaey van RetailDetail dat het prijsonderzoek uitvoerde.

Jumbo geeft immers ook een laagsteprijsgarantie en werkt net als Colruyt met lokale prijzen. Al zijn er wel een aantal verschillen in hun strategie.

Bij Jumbo kunnen de lokale prijsverschillen flink oplopen, zo bleek uit een analyse door de Nederlandse prijsvergelijker Superscanner. Voor de categorie wijn, bier en sterkedrank bijvoorbeeld bedraagt het prijsverschil 3,5 procent tussen een dure en een goedkope Jumbo, voor drogisterij bedraagt het 3 procent. Voor individuele producten kunnen de verschillen veel hoger liggen: voor een deodorant ontdekte Superscanner bijvoorbeeld een verschil van 120 procent, voor Colgate tandpasta 108 procent, voor een Italiaanse snoeprol 98,7 procent...

Duurste en goedkoopste

RetailDetail vergeleek daarom prijzen in verschillende Colruytwinkels en afhaalpunten verspreid over Vlaanderen, Brussel en Wallonië en kwam tot de conclusie dat je het goedkoopst af bent in de Collect&Go’s van Lier, Wilrijk, Merelbeke en Ledeberg. Toeval kan dat niet zijn: zonder uitzondering bevinden de Colruytvestigingen zich daar in een zeer competitief marktgebied waar met name Albert Heijn telkens aanwezig is, naast scherp geprijsde collega’s als Lidl en Aldi.

De duurste afhaalpunten bevinden zich in Anderlecht, Waterloo en Winterslag.

In de Colruyt van Waterloo kost een pot mayonaise van het huismerk bijvoorbeeld 1,45 euro. In die van Merelbeke kost diezelfde pot 72 cent. Chocoladeglazuur van Dr. Oetker kost in Merelbeke 1,25 euro voor een verpakking, in Waterlo 3,20 euro of meer dan het dubbele. De verklaring is niet ver te zoeken. In Waterloo is er enkel een Carrefour en een Aldi in de regio, in Merelbeke is dat een Delhaize, Lidl, Carrefour en AH.

“In de categorieën chips/nootjes, huisdierartikelen, bier en dranken vindt men relatief gezien het grootste aantal producten met meer dan één prijspunt. Voor de categorieën onderhoud/huishouden, kruidenierswaren, non food en baby zijn de prijsverschillen het grootst. Opmerkelijk: in de beenhouwerij vond RetailDetail op 9 augustus, de dag van het onderzoek, geen lokale prijsverschillen. Ook in de categorie wijn en bubbels zijn er zeer weinig prijsaanpassingen.

Colruyt wil ook na komst van Jumbo goedkoopste blijven

Colruyt ontkent niet dat de prijzen per vestiging kunnen verschillen. “We hebben altijd de laagste prijs, zowel voor de fysieke winkels als voor de online activiteit Collect&Go. We doen hier consequent wat we altijd doen: zowel offline als online vergelijken we met de relevante concurrenten en bieden we de laagste prijs”, zegt Colruyt aan RetailDetail.

Colruyt zegt dat het maandelijks een 1.500-tal ‘rode telefoons’ krijgt van klanten die elders een product goedkoper zagen. Maar niet alle oproepen leiden tot een directe prijsdaling omdat de prijzen intussen al aangepast werden of omdat klanten vragen stellen over promoties die reeds afgelopen zijn of nog moeten starten.

Over de komst van Jumbo zegt Colruyt: “Colruyt Laagste Prijzen zal steeds blijven vasthouden aan de klantenbelofte van de laagste prijs voor elk product, op elk moment. Op die belofte aan onze klanten gaan we niet toegeven.”