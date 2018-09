Eindelijk: FIFA 19 introduceert spelmodus waarbij je naar hartenlust mag schoppen

Iedereen die ooit al eens een spelletje FIFA gespeeld heeft, heeft wel een vriend die al dan niet opzettelijk je virtuele spelertjes onderuit schoffelt. Wel, voor die vriend is er nu goed nieuws. In FIFA 19 zal een spelmodus zitten waarbij je naar hartenlust overtredingen mag maken, zonder dat de scheidsrechter ingrijpt: de No Rules-spelmodus.

LEES OOK: Drie Belgen verschijnen in coole trailer voor de demo van FIFA 19: "Time to play!"

No Rules, geen regels. De naam zegt het zelf: de scheidsrechter grijpt alleen in als de bal buiten de lijnen is. Buitenspel of overtredingen tellen niet, en dus wordt het net de truc om zoveel mogelijk in het wilde weg te tackelen. Chaos, maar wat een pret.

Which friends will the FIFA 19 no-rules game mode?pic.twitter.com/jtS5I4eiif — 433 (@official433) 12 september 2018

Nog een leuk opzet waar de videogame mee op de proppen komt in zijn nieuwe editie: de Survival-modus. Iedere keer als je scoort, moet een willekeurige speler van je team van het veld. Bij een 3-0-voorsprong speel je nog maar met acht tegen elf. Hoe groter je voorsprong, hoe makkelijker het dus wordt voor je tegenstander.

Ook zijn er nog de Long Range-modus en de Headers & Volleys-variant. Bij de eerste tellen schoten van buiten het strafschopgebied dubbel, bij de tweede mag je enkel scoren met kopballen en volleys. Tot slot is er nog de ‘First To...’, waarbij je zelf kan kiezen wat je moet doen om een wedstrijdje te winnen.