Meer dan 700 klachten over Belpower: “Kans lijkt klein dat mensen hun geld nog zullen terugzien”

De Ombudsdienst voor Energie heeft dit jaar al meer dan 700 klachten gekregen van klanten van energieleverancier Belpower. Het grootste deel daarvan zijn klachten van mensen die nog geld tegoed hebben van het bedrijf, dat in vereffening is gegaan. “De kans dat ze het verschuldigde bedrag volledig terugzien, is klein”, zegt ombudsman Eric Houtman.

Belpower was een van de kleinere energieleveranciers die ons land rijk was, met ongeveer 13.000 klanten, maar ging eerder dit jaar in vereffening. Het bedrijf kampte al geruime tijd met financiële problemen en kon dan ook niet voldoen aan de voorwaarden uit het contract met de beheerders van het elektriciteitsnet. In 12 juni van dit jaar werd de verdeling van elektriciteit door Belpower stopgezet.

Meer dan 700 klachten

“De voorbije jaren kregen we elk jaar gemiddeld 30 klachten over Belpower”, zegt Eric Houtman, ombudsman voor energie. “Vorig jaar begonnen de facturatieproblemen en steeg dat aantal al tot 80. Dit jaar zijn het er al meer dan 700.”

De problemen waarover Houtman het heeft, gaan over het opstellen van facturen voor de klanten. Daardoor zijn veel mensen niet op de hoogte van het geld dat ze nog tegoed hebben van de leverancier, of kregen ze wel een creditnota, maar zagen ze hun geld nooit.

Geld terugvorderen

Het grootste deel van de klachten draait rond geld dat het bedrijf nog moet terugstorten. “Dat gaat over tientallen tot honderden en zelfs meer dan duizend euro”, aldus Houtman.

De vereffenaar buigt zich nu over de verdeling van de activa van het bedrijf over de schuldeisers. “En dat zijn er wel wat”, zegt Houtman. “In de brief die de klanten gekregen hebben van de vereffenaar staat te lezen dat de kans klein is dat ze voor 100 procent terugbetaald zullen worden. Maar ze moeten dus nog afwachten. Het kan nog zeker een jaar duren.”

“Maak u kenbaar”

Houtman raadt iedereen aan om ingebrekestellingen niet naar het bedrijf te sturen, want de kans lijkt klein dat ze daar nog doorgestuurd worden naar de vereffenaar. “Ze nemen de telefoon er alleszins niet meer op”, zegt de ombudsman. “Richt uw ingebrekestelling daarom aan de vereffenaar en doe dat zo snel mogelijk.”

De vereffenaar van Belpower is advocaat Nicolas Van Der Borght. Adres: De Frélaan 229, 1180 Ukkel. E-mailadres: secretariat.vanderborght@skynet.be.