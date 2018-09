Noorse burgemeester overvallen in Brussel

Brussel - Een burgemeester van een Noorse gemeente is woensdagnacht het slachtoffer geworden van een overval in het centrum van Brussel. Dat meldt de krant La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. De overvallers probeerden hem te dwingen geld af te halen maar de man kon ontsnappen. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.

Alf Erik Andersen, burgemeester van het Noorse Mandal, was samen met enkele collega’s in Brussel voor een seminarie. Woensdagavond ging hij op cafébezoek in het centrum maar toen liep het fout. Rond 2 uur ‘s nachts werd hij door verschillende mannen overvallen en in een wagen geduwd. De overvallers namen hem mee naar een geldautomaat en probeerden hem daar te dwingen geld af te halen maar de burgemeester kon ontsnappen.

De burgemeester diende klacht in bij de politie en het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend. “We proberen nu via camerabeelden te weten te komen waar de feiten zich juist hebben afgespeeld, want dat kon de man niet vertellen”, zegt Brussels parketwoordvoerder Denis Goeman. “Voorlopig is er nog niemand opgepakt.”