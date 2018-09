Guardiola onthult afkoopclausule van De Bruyne (en waar hij wil stoppen als coach): “Hij kan en doet alles”

Pep Guardiola was deze week te gast bij Jorge Valdano op de Spaanse televisie. Hij sprak er over de club waar hij zijn trainerscarrière wil afsluiten en over… de afkoopclausule van Kevin De Bruyne.

De Rode Duivel revalideert momenteel van een knieblessure, maar is één van de sleutelspelers in het team van Guardiola. Manchester City is dan ook niet van plan om De Bruyne van de hand te doen, maar geïnteresseerde clubs hebben toch een kans om hem in huis te halen.

“Kevin is niet te koop”, zei Guardiola. “Maar hij heeft wel een afkoopclausule van 250 miljoen euro. Daarnaast is hij de favoriete speler van Marcelo Bielsa (de flamboyante coach van Leeds, red.).”

Met dat bedrag zou De Bruyne in één klap de duurste voetballer ooit worden. Neymar verhuisde namelijk voor 222 miljoen euro van Barcelona naar Paris Saint-Germain. “Hij is zeer goed”, aldus Pep. “Een enorm dynamische speler. Hij kan en doet alles. Hij is een geweldige jongen. Onlangs ontmoette ik zijn ouders. Je begrijpt snel hoe kinderen zijn als je de ouders kent.”

Guardiola onthulde ook waar hij zijn trainersloopbaan wil afsluiten. “Ik wil eindigen waar ik begonnen ben”, aldus de Spanjaard. “Ik ben begonnen in de jeugdreeksen (bij Barcelona B, red.). Hopelijk is dat dan opnieuw bij Barça.”