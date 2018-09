Japanse oudjes blijven records breken: “Club van Honderdjarigen” telt nu al bijna 70.000 leden

De 117-jarige Japanse Nabi Tajima overleed in april als de oudste mens ter wereld. Foto: AFP

De Japanse “Club van de Honderdjarigen” blijft onverminderd aangroeien. In het land van de rijzende zon leven er al 69.785 mensen die honderd jaar zijn, of ouder. Dat is een record.

“Sinds vorige lente zijn er al weer een dikke 2.000 eeuwelingen bijgekomen”, aldus het ministerie van Gezondheid in Tokio. De meerderheid, zo’n 88 procent, zijn van het vrouwelijke geslacht. Maandag viert Japan het “Feest van de Senioren”.

Sedert een kleine halve eeuw neemt het aantal Japanse methusalems zienderogen toe. Dat zou komen door de weldoende invloed van de traditionele Japanse keuken, de vooruitgang van de geneeskunde en door een toenemend gezondheidsbewustzijn. De levensverwachting van een Japanse vrouw bedraagt nu 87 jaar; bij mannen ligt die gemiddeld op 81 jaar.

Ondanks dit collectieve verouderingsproces daalt het bevolkingsaantal, doordat het geboortecijfer daalt. Geriaters verwachten dat over vijftig jaar meer dan 100.000 Japanners honderd of meer jaar zullen zijn. Toen men hierover statistieken begon bij te houden, in 1963, waren er nog maar 153 honderdjarigen.