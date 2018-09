Bank of England waarschuwt voor worst case scenario na Brexit: werkloosheid, vastgoedcrash en geblokkeerd verkeer met continent

Bank of England-gouverneur Mark Carney waarschuwt voor een worst case scenario Foto: if

De gouverneur van de Bank of England heeft de regering gewaarschuwd dat de prijzen op de vastgoedmarkt met 25 tot 35 procent kunnen dalen als Groot-Brittannië zonder akkoord de Europese Unie verlaat. Dat meldt de Britse pers vrijdag.

Gouverneur Mark Carney schetste de ministerraad donderdag een aantal scenario’s die zich zouden kunnen voltrekken indien de Britse regering in de loop van de komende weken geen akkoord bereikt met de Europese Unie over een geordende brexit eind maart 2019.

In het meest pessimistische scenario zouden de prijzen op de vastgoedmarkt volgens de baas van de centrale bank met 25 tot 30 procent kunnen dalen. De werkloosheidsgraad zou stijgen van vier tot meer dan tien procent en het lucht- en spoorverkeer met het vasteland zou geblokkeerd kunnen raken.

Worst case scenario

In de Britse pers verschenen vrijdagochtend alarmerende berichten over de briefing, maar een aanwezige minister nuanceerde aan de krant The Guardian dat het enkel om een werkhypothese van Carney gaat. “Hij heeft niet gezegd dat al die zaken zullen gebeuren, maar iedereen is het erover eens dat we rekening moeten houden met het slechtste scenario.”

Nu de cruciale weken in de onderhandelingen met de Europeanen eraan komen, is de regering van premier Theresa May zich steeds intenser aan het voorbereiden op een eventuele scheiding zonder akkoord. Donderdag publiceerde ze een twee reeks technische nota’s over mogelijke risico’s. Daarin worden de Britten onder meer gewaarschuwd dat hun rijbewijs vanaf april niet meer per se geldig zou zijn op het vasteland.

Indien Britten en Europeanen het de komende weken wel eens raken over de boedelscheiding, dan zal er ook een overgangsperiode in werking treden tot eind 2020. Tijdens die periode zal Groot-Brittannië niet meer in de Europese instellingen aanwezig zijn, maar wel nog deel blijven uitmaken van de Europese eenheidsmarkt en de bijhorende regels blijven respecteren.