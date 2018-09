Lijk aangetroffen in clubhuis van motorbende in Gent

Gent - In het clubhuis van motorbende Blue Angels in Sint-Amandsberg, een deelgemeente van Gent, is donderdag het lijk van een man aangetroffen. Het parket Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden van het overlijden.

Het parket wil vrijdag niet zeggen of het om een verdacht overlijden gaat. Ook over de identiteit van de man -of het om een lid van de motorbende gaat- doet men geen mededeling.

De Blue Angels is een beruchte motorbende. In het verleden werden verschillende leden al veroordeeld voor wapenbezit, drugshandel en geweldsmisdrijven.