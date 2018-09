Genk-Anderlecht op zaterdagavond, de topper van zondagmiddag is… Moeskroen-Kortrijk. Hoe komt dat?

Wie het programma van de komende speeldag in de hoogste klasse van het voetbal bekijkt, zal toch eens de wenkbrauwen optrekken. De Waalse derby tussen Standard en Charleroi en de topper tussen Genk en Anderlecht staan allebei in de drukte van het zaterdagavondvoetbal gepland. Terwijl de topclubs nog maar nauwelijks hun internationals terughebben na een vermoeiende interlandbreak. En zondag om 14u30, steevast het tijdstip voor de topper van de speeldag, staat… Moeskroen-Kortrijk op het programma.

Dé topper van de zevende speeldag in de Jupiler Pro League is zonder twijfel het duel tussen Racing Genk en Anderlecht, de huidige nummers twee en drie van het klassement. Vreemd genoeg staat de partij niet op zondagmiddag om 14u30 gepland, het tijdstip waarop steevast een publiekstrekker gepland staat. Nee, de match wordt gespeeld op de drukke zaterdagavond, samen met KV Oostende-Cercle Brugge en Waasland-Beveren-Eupen.

Foto: BELGA

Nochtans zou een zondagmiddagmatch tussen Genk en Anderlecht vanuit sportief oogpunt wel wenselijk geweest zijn. Genk moest deze week immers zeventien spelers missen door interlandverplichtingen, Anderlecht tien. De meesten van die 27 internationals keerden donderdag pas terug, waardoor ze dus amper tijd hebben om de topper voor te bereiden. Genk en Anderlecht treden ook allebei donderdag pas aan in de Europa League, waardoor een wedstrijd op zondag wel gekund had.

Veto van de ordediensten

Sportieve reden hebben er echt helemaal niets mee te maken, legt kalendermanager Nils Van Brantegem uit. Het waren de ordediensten, die massaal aanwezig moeten zijn bij zo’n topwedstrijd, die hun veto stelden. “De politie van Genk liet niet toe dat die wedstrijd op zondag gespeeld zou worden”, verklaart Van Brantegem. “Zondag vindt in Genk immers de Dag van de Vrijwilliger plaats in het nabijgelegen Thorpark, en ze wilden die twee activiteiten liever niet laten samenvallen.”

Foto: BELGA

Blijft de vraag waarom er voor Moeskroen-Kortrijk gekozen werd als zondagmiddagwedstrijd, terwijl er deze speeldag ook de Waalse derby tussen Standard en Charleroi gespeeld wordt. “Simpel: toen de data vastgelegd werden, zat Standard nog in de voorronden van de Champions League”, legt Van Brantegem uit. “Als zij de poules gehaald zouden hebben, hadden ze woensdag of zelfs dinsdag alweer aan de bak gemoeten. Hun wedstrijd op zondag inplannen had hen in dat geval te weinig rust gegeven met het oog op hun Champions League-match.”

Programma Jupiler Pro League dit weekend:

Vrijdag

20u30 Club Brugge-Lokeren

Zaterdag

18u Standard-Charleroi

20u Waasland-Beveren-Eupen

20u KV Oostende-Cercle Brugge

20u30 Racing Genk-Anderlecht

Zondag

14u30 Moeskroen-Kortrijk

18u Antwerp-Zulte Waregem

20u AA Gent-STVV