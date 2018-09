Vlaams Belanger vervolgd voor smaad aan politie en racisme na ongeval onder invloed van alcohol en drugs

Kortrijk / Ieper - Kortrijks gemeenteraadslid Steve Vanneste is vrijdag opgepakt door de politie van Ieper. Na een verkeersongeval was de man bijzonder agressief en maakte hij racistische opmerkingen tegenover een agent. Hij testte positief voor alcohol en drugs. De lokale afdeling van Vlaams Belang weert de man van de lijst voor de verkiezingen. Het parket van Ieper zal hem dagvaarden in snelrecht.

Getuigen zagen hoe vrijdagochtend een wagen een boompje omverreed in de Boomgaardstraat in Ieper. Ze belden de politie, waarna een agent op een scooter een halve kilometer verder het geseinde voertuig kon tegenhouden. Achter het stuur zat Steve Vanneste, gemeenteraadslid voor Vlaams Belang in Kortrijk en café-uitbater.

Vanneste gedroeg zich weerspannig en maakte racistische opmerkingen tegen een agent met een donkere huidskleur. “De bestuurder testte positief op alcohol en drugs. De politie was door zijn gedragingen genoodzaakt om hem in de boeien te slaan”, zo bevestigt Johan Lescrauwaet van het parket van Ieper.

De man werd opgepakt en meegenomen voor verhoor. Het parket zal het proces-verbaal van de politie afwachten vooraleer eventueel verdere stappen te ondernemen. Vanneste is zijn rijbewijs al zeker vijftien dagen kwijt.

Het parket van West-Vlaanderen afdeling Ieper heeft vrijdagmiddag beslist om Steve Vanneste te dagvaarden in snelrecht voor weerspannigheid, smaad aan politie en racisme. Dat laatste weegt het zwaarste door. Daarvoor kan hij in theorie tussen 1 maand en 1 jaar cel krijgen en boete van 50 tot 1.000 euro. De zaak komt voor op 15 oktober.

Geen kandidaat meer

Vanneste zou bij de komende gemeenteraadsverkiezingen opnieuw kandidaat zijn voor Vlaams Belang, maar lokaal partijvoorzitter Wouter Vermeersch weert hem van de lijst na de gebeurtenissen van vrijdag, bevestigt hij aan onze redactie. “Steve is veranderd sinds hij een hersenbloeding gehad heeft”, aldus Vermeersch. “Hij is niet meer dezelfde.” Vlaams Belang laat ook weten dat Vanneste uit de partij wordt gezet.

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de Vlaams Belanger in opspraak komt. Enkele weken geleden circuleerde een filmpje op sociale media waarin Vanneste, duidelijk onder invloed, de uitbater van een nachtwinkel in Marke de huid vol schold. Kort na dat incident trok hij zich terug als kandidaat voor de verkiezingen, maar hij keerde nadien op zijn stappen terug. De cafébaas riskeert ook een proces omdat hij in Ieper ook al twee personen probeerde aan te rijden.

De kieslijsten zijn de voorbije week in tal van gemeenten nog gewijzigd. Vooral N-VA-lijsten zagen dat gebeuren in de nasleep van de ‘Pano’-reportage over de racistische kant van studentenclub Schild & Vrienden. Negen N-VA’ers zullen daardoor niet meer opkomen bij de komende verkiezingen.