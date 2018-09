Meer dan 20 procent van de illegale migranten komt over land naar Europa

Meer dan 20 procent van de illegale migranten komen over land - en dus niet over zee - naar Europa. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van de in Genève gevestigde Internationale Organisatie voor Migratie. Meer dan 12.00 mensen zijn sinds januari jongstleden via Turkije naar Griekenland gevlucht.

In totaal zijn 18.000 migranten over land naar Europa getrokken, aldus de IOM. Dat zijn er zes keer meer dan in 2017 in dezelfde periode. Het is niet duidelijk of de cijfers ook rekening houden met de Spaanse enclaves in Noord-Afrika. De belangrijkste herkomstlanden van de vluchtelingen die in Griekenland arriveren, zijn Syrië, Irak en Afghanistan.

In dezelfde periode is de rest van de 74.000 migranten die in Europa arriveerden overzee gekomen. 32.000 van hen gingen naar Spanje.