Hein Vanhaezebrouck moet puzzelen tegen “grote titelfavoriet” Genk: “Het is een match van extremen”

Na de 1 op 6 tegen Club Brugge en Antwerp trekt Anderlecht morgen naar RC Genk voor de topper. Paars-wit is gehavend, zeker op defensief vlak. Vranjes is geschorst, Bornauw (enkel) is out en ook James Lawrence viel na een botsing uit op training. “We hebben een brede uitgebalanceerde kern en zullen die moeten oplossen”, aldus Vanhaezebrouck.

De Anderlecht-trainer is wel onder de indruk van RC Genk. “Dat is voor mij één van de grootste, zo niet de grootste titelfavoriet dit seizoen. Ik zeg al drie jaar dat Genk gaat meedoen. Elk jaar kunnen ze spelers verkopen voor 15 miljoen, voor 12 miljoen, voor 10 miljoen…Maar ze mogen niet weg. Ze worden gehouden en aangevuld met versterkingen. Dat betekent dus dat ze voor de hoogste prijzen gaan. De titel, de beker, nog eens een mooi jaar in Europa. De voorbije jaren is dat niet altijd gelukt, maar ze bouwen wel voort met dezelfde ploeg.”

Anderlecht daarentegen heeft zowat zijn hele kern vernieuwd. “Eigenlijk is het een match van extremen”, besloot Vanhaezebrouck. “Het team dat behouden bleef tegen het team dat zowat op alle posities is gewijzigd. In dat opzicht heeft Genk een voorsprong op ons, maar ik ben ook tevreden met waar mijn ploeg nu staat. Als we in de slotminuut tegen Antwerp niet die 1-1 hadden geslikt hadden we met 15 op 18 de beste start van Anderlecht in 15 of 20 jaar gekend.”

LEES OOK (+): Met Genk en Anderlecht staan zaterdag twee piepjonge ploegen tegen elkaar. En toch gaan ze helemaal anders met de jeugd om