De kinderen keken maandenlang uit naar hun speelpleintje, tot het plots 20 kilometer verderop werd gebouwd

Deinze / Anzegem - De hele vakantie lang keken de kinderen van een nieuwe wijk in het West-Vlaamse Anzegem uit naar hun nieuwe speelpleintje. Het kwam maar niet. Nu blijk dat de speeltuigen in Deinze zijn geplaatst. 20 kilometer verderop. Foutje van promotor Hyboma, die op de twee plaatsen bouwt.

“Het begon bij een nieuwe wijk in Anzegem”, legt Rik Colman (CD&V), infrastructuurschepen van Anzegem, uit. “Een dertigtal huizen, gezet door bouwpromotor Hyboma. In Anzegem verplicht het gemeentereglement dat de bouwheer voor zo’n wijk ook moet voorzien in een speelpleintje.”

“Toen dat pleintje er de eerste zonnige dagen van april nog niet stond, nam onze jeugddienst contact op met Hyboma. We gaven nog eens duidelijk door wat er moest komen: glijbaan, schommel, een klim/klauter-combinatie en iets voor een balspel. Allemaal in hout. We houden van duurzaamheid. Oké, geen probleem. Hyboma zou alles leveren en installeren eind augustus.”

Maar toen Rik Colman een paar weken geleden ging kijken, stond er niets. “We namen contact op met Hyboma. Zij waren verrast. Alles was toch geleverd en geplaatst? Nee. Kort daarna belde Hyboma terug. Er was een fout gebeurd: de speeltuigen waren geïnstalleerd op een andere Hyboma-verkaveling. In….Wontergem, deelgemeente van Deinze. Twintig kilometer verderop.”

Op dit pleintje in Anzegem moest normaal een speeltuintje komen. Foto: pma

Ellende

Jan Vermeulen, CD&V-burgemeester van Deinze, bevestigt dat. “Ook in onze gemeente is een speelpleintje bij een verkaveling verplicht. In Wontergem heeft Hyboma onlangs een nieuwe vrij grote wijk gebouwd. Zoals het gemeentereglement voorschrijft, moet daar een speelpleintje komen. Vroeger moest het daar tien jaar blijven. Nu permanent. Want na de kinderen komen de kleinkinderen.”

Dat bouwmaatschappij Hyboma het speelpleintje dat bedoeld was voor een verkaveling in het West-Vlaamse Anzegem neerpootte in het Oost-Vlaamse Deinze, daar heeft burgemeester Vermeulen geen probleem mee. “Dat maakt onze speelplein-ellende van een tijd geleden goed. Door de fout van een ambtenaar is toen bij ons een speelplein afgebroken, terwijl dat niet nodig is. Het staat er ondertussen wel weer. Ah, in het leven en de politiek moet je soms de buil met de bluts nemen.”

Anzegem heeft ondertussen van Hyboma de excuses en de bevestiging gekregen dat het speelpleintje er weldra komt. Hoogstens nog geduld tot november. “Neen, wij gaan Hyboma geen boete opleggen. Missen is menselijk”, zegt schepen Rik Colman.

Een woordvoerder van Hyboma bevestigt dat er inderdaad een interne communicatiefout is gemaakt. “Het speelpleintje in Anzegem komt er zeker. De stukken zijn besteld bij de onderaannemer.”