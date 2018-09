Mourinho noemt critici “leugenaars” en haalt zelfs briefje boven om zijn gelijk te halen

José Mourinho heeft op een persconferentie hard van zich afgebeten op de kritiek dat het jonge talent Marcus Rashford niet genoeg kansen krijgt. The Special One verdedigde zich op ongeziene wijze: hij had kennelijk vooraf uitgeteld hoeveel Rashford nu in actie was gekomen, en noemde de critici “dwangmatige leugenaars”.

In de Engelse pers wordt momenteel een boompje opgezet over de situatie van Engels talent Marcus Rashford. De 20-jarige Engelsman is de grote hoop van The Three Lions, maar is niet altijd zeker van een basisplaats bij Manchester United. Dat leidde tot aardig wat kritiek in de Engelse pers… en dat kon Mourinho niet meteen smaken.

“Dwangmatige leugenaars”, haalde José Mourinho uit naar de analisten. “Ik reken erop dat een paar ervan wakker zullen worden op zondag… en het eerste waar ze aan zullen denken is José Mourinho.”

Foto: Photo News

“Het is een publiek geheim dat sommige analisten dubbel betaald krijgen omdat ze ook voor clubs werken. Natuurlijk zijn zij niet onafhankelijk, zij buigen de werkelijkheid gewoon in de richting die ze willen. Dat vind ik niet ethisch. Ik heb medelijden met hen, want er zijn interessantere dingen in het leven dan José Mourinho.”

Het ging zelfs zover dat Mourinho een briefje bovenhaalde om alle speelminuten die Marcus Rashford onder zijn bewind gekregen heeft op te noemen. Dat bizarre tafereel duurde twee minuten lang.

Carragher: “Rashford moet hetzelfde doen als Lukaku”

De woede van Mourinho leek zich vooral op Jamie Carragher te richten. De ex-verdediger van Liverpool treedt tegenwoordig als analist op voor Sky Sports en had Rashford aangeraden te vertrekken bij Manchester United.

“Romelu Lukaku komt eerst in de pikorde bij Manchester United en ik zie Rashford hem niet vervangen zolang Lukaku er is”, aldus Carragher. “Maar Lukaku zat in dezelfde situatie bij Chelsea, en is toen moeten vertrekken en naar Everton gegaan. Daar werd hij topscorer en verdiende hij zijn transfer naar Manchester United. Misschien is Everton wel het type club dat Rashford nu nodig heeft, net onder de top zes. Ergens waar hij elke keer opnieuw in de basis staat, ook als hij eens enkele weken niet scoort.”