Mysterie rond vermiste computerexpert die gelinkt wordt aan WikiLeaks: wat is er gebeurd met Arjen?

Wat is er gebeurd met Arjen Kamphuis? De Nederlander is al enkele weken vermist. Dat hij gelinkt wordt aan WikiLeaks doet het mysterie rond zijn verdwijning groeien: werd hij ontvoerd of vermoord omdat hij te veel wist?

Arjen Kamphuis (47) is een ervaren wandelaar. Hij was alleen op vakantie in Noorwegen om daar te gaan wandelen toen hij op 20 augustus verdween. Die dag checkte hij uit bij zijn hotel in Bodø. Vrienden liet hij weten dat hij daarna de trein zou nemen naar Trondheim. Twee dagen later zou hij terugkeren naar Nederland. Maar die 20e augustus was de laatste keer dat hij officieel gezien werd. Op de trein zat hij nooit. De vlucht naar Amsterdam op 22 augustus nam hij ook niet. Zijn familie sloeg alarm toen hij ook niet kwam opdagen op enkele afspraken.

Het hotel waar Arjen verbleef Foto: AFP

Begin september startte de Noorse politie een officieel opsporingsonderzoek. Intussen zijn er ook rechercheurs vanuit Nederland naar het Scandinavische land getrokken.

Expert in digitale spionage

Maar Kamphuis is niet alleen wandelaar -volgens vrienden zelfs een heel ervaren hiker- hij is ook een cybersecurityspecialist, een expert die ook streed tegen digitale spionage en banden had met WikiLeaks. Iemand die mensen waarschuwde voor de macht van inlichtingendiensten. Kamphuis is een naam in de computerwereld. Net daarom worden er heel wat vraagtekens geplaatst bij zijn plotse verdwijning. Hij helpt al jaren journalisten en mensenrechtenactivisten door hen te leren hoe ze veilig kunnen communiceren met hun bronnen via het internet. En hij werkte ook al samen met klokkenluiders van de Amerikaanse NSA, de geheime dienst van de VS.

1.600 kilometer verder

Op 30 augustus zou Arjen nog in het gezelschap van twee andere mannen gezien zijn, in Vikesa in het zuidwesten van Noorwegen, op ruim 1.600 kilometer van Bodø. Volgens de getuige leek de sfeer op het eerste zicht goed te zitten en werd er door de mannen Duits en Nederlands gesproken. De Noorse politie heeft al camerabeelden bekeken van de plaats waar de Nederlander zou zijn gezien, maar kon Arjen er nog niet op spotten.

Intussen blijkt ook dat twee telefoons van de Nederlander, zowel zijn persoonlijke als zijn professionele telefoon, diezelfde dag nog ongeveer 20 minuten hebben aangestaan, ook in de buurt van Vikesa. Daarna zou een Duitse simkaart in een van de telefoon zijn geplaatst. Wie dat gedaan heeft, is niet duidelijk. Een andere getuige zegt Arjen in Denemarken te hebben gezien. Nog een andere zag hem in Zweden. Het zijn evenwel allemaal onbevestigde meldingen.

De kajak van Arjen. Foto: AFP

Deze week werd ook de kajak van Kamphuis gevonden, in de buurt van Kvænflåget, een kleine berg die ligt tussen Fauske and Rognan, zo’n 50 kilometer van Bodø. Er zouden ook andere spullen van de Amsterdammer gevonden zijn, drijvend op het water, maar het is niet duidelijk wat. Volgens de Noorse media gaat het om identiteitspapieren van Kamphuis.

Maar hoe komt zijn gsm-signaal dan 1.500 kilometer zuidelijker terecht? Bij elke mogelijke aanwijzing komen er meer vragen dan dat er worden beantwoord. Een vriendin van Arjen, Ancilla van de Leest, verklaarde donderdag nog op de Nederlandse televisie dat er wel al een aantal feiten bekend zijn, maar dat die totaal tegenstrijdig zijn, waarmee ze onder andere verwees naar het gsm-signaal helemaal aan de andere kant van het land.

Dat in Bodø, waar Kamphuis verbleef, ook een Noorse militaire luchtmachtbasis is en er niet ver daar vandaan zich ook een groot deel van de geheime cyberverdedigingsoperaties van Noorwegen bevinden, doet het mysterie rond de verdwijning alleen maar toenemen.

Samenzweringstheorieën

Door zijn achtergrond en kritische stem tegenover inlichtingendiensten doen er intussen op sociale media al heel wat samenzweringstheorieën de ronde. Duikt Arjen bewust onder uit vrees voor zijn leven? Werd hij vermoord omdat hij te veel wist? Werd hij ontvoerd door Russische, Britse of Amerikaanse geheime diensten? Heeft hij zich aangesloten bij Julian Assange van WikiLeaks? Is hij undercover gegaan voor WikiLeaks? WikiLeaks zelf heeft de verdwijning al meerdere keren als ‘vreemd’ omschreven.

Ook een ongeluk behoort tot de mogelijkheden. De gebieden waar Arjen ging wandelen, waren zeer ruig. Maar zijn familie en vrienden benadrukken dat Arjen geen waaghals was: als hij moeilijker wandelgebied zou opzoeken, dan zou hij dat altijd in gezelschap doen. Bovendien was het een plek waar hij al vaker heeft gewandeld. “Zijn stijl is ‘better safe than sorry’”, zegt zijn familie.