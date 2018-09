3D simulatie toont hoe erg orkaan Florence zal toeslaan: “Dit is gewoon eng”

Orkaan Florence heeft vrijdag haar intrede gedaan aan de oostkust van de Verenigde Staten. Dat de orkaan aan wal zou komen, wisten we al langer te vertellen, maar dit weerbericht speelde er donderdag erg handig op in. Aan de hand van een 3D simulatie werd er getoond hoe erg de overstromingen zouden zijn.

Water tot boven het hoofd van de presentatrice en auto's die aan het drijven zijn alsof het plastic is. Zo erg wordt de ravage van orkaan Florence geschat. The Weather Channel lichtte zijn kijkers donderdag al in door middel van een 3D simulatie. "Zo erg kan het worden", klonk het terwijl de presentatrice.

De beelden zien er zodanig echt uit dat het eng wordt. “Het ene moment denk je: wauw, cool effect. Het andere moment denk je: shit, ik moet hier echt zo snel mogelijk weg”, klink het op sociale media.

Storm surge will be a huge factor for Hurricane #Florence Check out what it might look like with @TWCErikaNavarro: pic.twitter.com/TPqTZTmiAM