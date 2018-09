Ondanks blessure wel goed nieuws voor Steven Defour bij Burnley

Defour maakte indruk bij Burnley tot hij begin dit jaar uitviel met een blessure. Sindsdien had de club de contractbesprekingen op de lange baan geschoven, maar vandaag maakte de Engelse eersteklasser alsnog bekend dat het de Belg langer aan zich bindt.

Voordat Defour de overstap naar de Engelse Premier League maakte, kwam hij uit voor Anderlecht, Porto, Standard en Racing Genk. Hij speelde ook meer dan vijftig keer voor de Rode Duivels, maar de zware blessure die hij opliep noopte hem afscheid te nemen van de nationale ploeg. Hij hoopt op die manier langer te kunnen blijven spelen op clubniveau.

LATEST: Good news on contract and injury update for @StevenDefour, full story to follow. pic.twitter.com/V9oSWGHPg6