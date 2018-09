België stopt steun aan Palestijnse scholen die naar terroristen worden genoemd

Brussel - Zolang Palestijnse scholen naar terroristen vernoemd worden, wat voor minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo neerkomt op het verheerlijken van terrorisme, werkt België niet samen met het Palestijnse ministerie voor Onderwijs en draait ons land de geldkraan toe. Vorig jaar nog werd een schooltje dat door ons land werd gesponsord genoemd naar een vrouwelijke zelfmoordterroriste.

Al jaren is ons land een belangrijke donor voor de Palestijnse Autoriteit. Vooral op het vlak van scholenbouw, opleidingen en e-learning. Alleen al tussen 2012 en 2015 trok de Belgische overheid goed 33 miljoen euro uit om de Palestijnse onderwijssector te ondersteunen, zo staat te lezen in een samenwerkings­akkoord.

Vooral de opleiding van meisjes krijgt aandacht, om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen. Dat leidde in 2013 nog tot de bouw van een gloednieuwe meisjesschool in Beit Awwa, op de Westelijke Jordaanoever. Bij de offi­ciële inhuldiging werd nog een groot plakkaat onthuld, waarop de Belgen plechtig bedankt worden voor hun steun aan de Beit Awwa Basic Girls School.

“Zonder dat we het wisten werd de naam veranderd in Dalal Mughrabi Elementary School. Naar de Palestijnse militante die eind jaren 70 betrokken was bij een dodelijke aanslag in de buurt van het Israëlische Tel Aviv. Daarbij vielen 38 burgerdoden onder wie dertien kinderen.

Zolang Palestijnse scholen naar terroristen vernoemd worden, wat voor minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo neerkomt op het verheerlijken van terrorisme, werkt België niet samen met het Palestijnse ministerie voor Onderwijs en blijven de budgetten voor scholengebouwen opgeschort, is nu beslist.