Tien jaar na de bankencrisis: hoe Lehman Brothers de hele financiële sector mee de afgrond in sleurde

Het kon niet gebeuren. Maar het gebeurde toch. Op 15 september 2008 viel de vierde grootste investeringsbank van de VS om. Lehman Brothers was 158 jaar oud en telde meer dan 27.000 personeelsleden. De bank die te groot heette te zijn om failliet te – laten – gaan, sleurde de hele financiële sector mee de afgrond in. De val was een combinatie van hebzucht, hoogmoed en foute gokken. Zowel van “Mr Bailout” Hank Paulson als de “gorilla van Wall Street” Dick Fuld.