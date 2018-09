Paul Manafort, gewezen campagnemanager van Trump, pleit schuldig aan samenzwering tegen de Verenigde Staten

De schuldbekentenis van Paul Manafort (links) is slecht nieuws voor president Trump Foto: if

Paul Manafort, de gewezen campagnemanager van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft vrijdag voor een rechtbank in Washington schuldig gepleit aan twee aanklachten. Dat is mogelijk slecht nieuws voor Trump in het kader van het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Manafort werd vorige maand veroordeeld voor bank- en belastingfraude, en wil een tweede proces nu vermijden

De 69-jarige Manafort verscheen vandaag voor de districtsrechtbank van het district Columbia om er schuldig te pleiten aan samenzwering tegen de Verenigde Staten en obstructie van de gerechtsgang. Manafort werd vorige maand door een jury al veroordeeld voor bank- en belastingfraude die hij beging voor hij voor Trump ging werken (en moet daarom mogelijk de rest van zijn leven achter tralies doorbrengen), maar keek ook nog tegen een tweede proces aan.

Die zaak handelde onder meer over het feit dat hij zich niet registreerde als lobbyist voor een buitenlandse regering (Oekraïne), witwaspraktijken, belastingfraude, valse verklaringen en criminele samenzwering. Daarvoor zou vanaf maandag een jury geselecteerd worden, maar dat is nu dus niet meer nodig: door schuldig te pleiten komt er geen proces.

Manafort riskeerde enkel voor het witwassen al tot 20 jaar cel, terwijl de twee aanklachten waaraan hij nu schuldig pleit, hem telkens vijf jaar cel hadden kunnen opleveren. Volgens een woordvoerder van het kantoor van speciaal aanklager Robert Mueller vervallen alle andere aanklachten tegen Manafort echter in het kader van deze schikking, een zogenaamde ‘plea agreement’.

Het is nog niet duidelijk in hoeverre Manafort zal meewerken aan het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller (rechts)

Medewerking aan het Rusland-onderzoek

Manafort krijgt in ruil vermoedelijk strafvermindering, al is het nog niet duidelijk in hoeverre medewerking met het Rusland-onderzoek van Mueller deel uitmaakt van die deal. Volgens de Amerikaanse nieuwzender ABC, die zich baseert op anonieme bronnen “die alle drie nauw bij de onderhandelingen betrokken zijn”, werd wel degelijk een overeenkomst met Mueller gesloten.

Maar mogelijk pleit Manafort enkel schuldig in de hoop op een presidentieel pardon, een optie die Trump zelf in het verleden weigerde uit te sluiten. Rudy Giuliani, de voormalige burgemeester van New York die Trump nu verdedigt in het Rusland-onderzoek, liet al weten dat een schuldbekentenis in deze zaak geen belemmering zou zijn voor een eventueel gratieverzoek. “Het zal zijn kansen geen kwaad doen. Meestal helpt zo’n schuldbekentenis op de lange termijn zelfs om gratie te krijgen. Het toont aan dat je berouw hebt.”

Trump en Manafort tijdens de verkiezingscampagne in 2016

Drie cruciale maanden

Manafort was van juni tot augustus 2016 hoofd van de verkiezingscampagne van Trump. In die rol was hij aanwezig bij de bijeenkomst in de Trump Tower waar Trumps zoon Donald Jr. en zijn schoonzoon Jared Kushner een Russische diplomate ontmoetten, in de hoop dat ze hen belastende informatie over Hillary Clinton zou vertellen.

Trump prees zijn voormalige medewerker vorige maand nog de hemel in omdat hij ondanks zijn veroordeling weigerde een deal te sluiten met de aanklagers. Michael Cohen, de voormalige persoonlijke advocaat van Trump, had dat wel gedaan en werd door de Amerikaanse president dan ook zwaar bekritiseerd.