Carrièreswitch: van directrice in rusthuis tot manager in IT

Sofie Corne, eerst directrice in rusthuis, nu manager in IT. Foto: Jobat.be

Bill Gates en Mark Zuckerberg konden zonder scholing in informatica aan de slag. De IT-sector lijkt vrij toegankelijk voor mensen zonder diploma of met andere werkervaring. Sofie Corne is hier een goed voorbeeld van: ooit directrice in een rusthuis, vandaag manager in IT. “Eerst zat ik tussen de dames, nu heb ik een team van vooral jonge mannen.”

Sofie Corne, afkomstig uit Izegem, was meer dan tien jaar actief als directrice in twee verschillende woonzorgcentra. “Aangezien mijn taak om een nieuwbouwproject te begeleiden bij het laatste woonzorgcentrum volbracht was, wilde ik graag nieuwe horizonten verkennen in de ondernemerswereld”, vertelt ze. En zo kwam Sofie terecht bij selectie- en uitzendbedrijf Accent, met hoofdzetel in Roeselare.

Allemaal jonge mannen

Daar staat ze vandaag als program manager in voor de administratieve en payrollsoftware van deze groep. Ook al waren er – onder meer vanuit personeelsbeleid – wel raakpunten met haar vorige job, het bleef toch een behoorlijke switch. Vandaag heeft Sofie twee teams van in totaal zowat achttien collega’s onder haar hoede. “Waren het in het begin van mijn carrière bijna allemaal dames, dan is het nu een team van vooral jonge mannen”, zegt ze lachend.

In haar huidige job bij Accent vormt Sofie de vertaalslag tussen wat de business verlangt en wat een IT-afdeling aflevert. “Ik breng ook wel de vrouwelijke kant in IT binnen, denk ik. Ik kijk binnen de teams of mensen hun projecten graag doen en of iedereen zich goed in zijn vel voelt. Dat is belangrijk”, vertelt ze. Zelf staat ze vaak ook mee in voor de aanwerving van bijvoorbeeld IT-projectmanagers. Allemaal best opvallend voor iemand die oorspronkelijk sociale en culturele agogiek studeerde, ook al volgde ze nadien toch nog opleidingen in onder meer personeelsbeleid en management.

Voor Dummies

Op zich is Sofie geen uitzondering. In vergelijking met andere sectoren is de drempel in de IT-sector vaak eerder laag. Vergelijk het met een ingenieursfunctie: daar is het haast onmogelijk om ingenieur te worden zonder een klassiek ingenieursdiploma. “Uiteraard zijn er daar wel bepaalde technische of aanvullende cursussen, maar die zijn eerder aanvullend of richtinggevend aan je hoofdopleiding van ingenieur”, constateert Geert Vaerenberg, director bij Experis Belux, dat IT’ers uitzendt naar bedrijven.

Heel anders is het bij informatica. Denk aan softwareontwikkeling of aan schoolverlaters Bill Gates van Microsoft en Mark Zuckerberg van Facebook. In informatica kun je je, mits enige zelfstudie, een VDAB-opleiding of avondschool, nog inwerken om in aanraking te komen met de job en daarna door te groeien. Bij Zuckerberg sloeg de vonk bijvoorbeeld over nadat hij een Voor Dummies-boek over programmeren had doorgenomen.

