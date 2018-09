Dubbel zo groot als Florence en veel krachtiger: de ergste storm van het jaar stevent af op de Filipijnen

Waar orkaan Florence, die op dit moment net aan land gekomen is in de Verenigde Staten, een orkaan van categorie 2 is, raast er eentje af op de Filipijnen die nauwelijks moet onderdoen voor een van categorie 5. Supertyfoon Mangkhut dreigt enorm veel schade aan te richten in een land dat door de moesson en eerdere stormen al op zijn tandvlees zit.

Met de sypertyfoon Mangkhut in aantocht staat Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de VN, in de Filipijnen klaar met noodvoorraden voor ongeveer 12.500 gezinnen. Het gaat om veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen, hygiëne, voeding, onderwijs en bescherming van kinderen.

Iedereen zet zich schrap voor de komst van Mangkhut. Huizen worden waar mogelijk verstevigd. Foto: AFP

Er wordt verwacht dat Mangkhut zaterdag in het noorden van het eiland Luzon aan land zal komen. Daardoor kunnen zeker 5 miljoen Filipijnen, van wie de helft kinderen, getroffen worden door hevige regenval, overstromingen en aardverschuivingen.

Volgens het National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) bevond Mangkhut zich vrijdag om 11 uur op 470 kilometer van Baler, in de provincie Aurora. Er worden windsnelheden van 205 tot 255 kilometer per uur verwacht. Als dat maximum gehaald wordt, staat Mangkhut gelijk met een orkaan van categorie 5.

Foto: Reuters

Mangkhut is in kracht vergelijkbaar met tyfoon Haiyan die in 2013 meer dan vijf miljoen mensen dakloos maakte en zo’n 7.300 levens eiste in de Filipijnen. En hoewel de winden die Mangkhut met zich meebrengt iets minder krachtig zullen zijn dan die van Haiyan, is het vooral de meer dan 900 kilometer brede neerslagzone rond de orkaan die de autoriteiten zorgen baart. Die regen, gecombineerd met de moesson, zou voor aardverschuivingen en plotselinge overstromingen kunnen zorgen.

De tyfoon brengt een neerslagzone van meer dan 900 kilometer breed met zich mee. Bijna dubbel zo breed als die van Florence. Foto: Belga

Unicef maakt zich zorgen over de kinderen en hun families. “Zoals bij alle noodsituaties, riskeren kinderen de grootste slachtoffers te worden. Samen met de plaatselijke overheden volgen de Unicef-teams de situatie nauwgezet op om snel te kunnen reageren en hulp te kunnen verstrekken waar nodig”, klinkt het in een persbericht. Daarnaast roept de organisatie ouders en lokale gemeenschappen op om gehoor te geven aan de oproepen om te evacueren. “Zorg ervoor dat de bevolking veilig is, en kinderen, zwangere vrouwen en kwetsbare gezinnen in het bijzonder”, zegt Lotta Sylwander van Unicef.

In de provincies waar de tyfoon verwacht wordt, waren er al preventieve evacuaties.