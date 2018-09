Solliciteren op het reuzenrad

Jobevents worden alsmaar specialer. Een voorbeeld hiervan is de jobdag van bedrijven in en rond de Antwerpse haven op donderdag 20 september. Je maakt er kennis met toekomstige werkgevers tijdens een ritje op het reuzenrad.

Van 11 tot 15 uur krijg je als kandidaat de gelegenheid om – volledig in de lijn van speeddating – HR-verantwoordelijken van diverse bedrijven te ontmoeten. Dit gebeurt in het rad op 55 meter hoogte. “Voor een helder zicht op verschillende jobs en bedrijven in en rond de haven”, opperen de organisatoren. Tussen de ritjes door voorzien ze met hun foodtruck ook een hapje en een drankje.

Heel wat bedrijven aanwezig

In totaal nemen een veertigtal bedrijven deel aan de jobdag aan het Antwerpse Zaha Hadidplein. Zij bieden jobs in diverse functies aan, zowel voor bedienden als arbeiders. Het gaat dan onder meer om projectingenieurs, monteurs, salesmedewerkers, chauffeurs, expediteurs, mekaniekers, werfleiders, boekhouders en CATtekenaars.

Initiatiefnemers Talentenstroom en Talentenfabriek (opleidingspunten voor respectievelijk haven & logistiek enerzijds en industrie anderzijds) nodigen geïnteresseerden vanaf 14 tot 17 uur ook uit in het Antwerpse Havenhuis. Daar kunnen ze kennismaken met meer dan dertig bedrijven. Meer info: www.partofantwerp.be

