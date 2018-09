Prachtige beelden van Messi die uitlegt hoe hij verdedigers dribbelt: “Ik kijk vooral naar hun benen”

Lionel Messi mag dan wel één van de beste voetballers aller tijden zijn, praten met de pers doet de Argentijn maar zelden. Net daarom is deze video die Youtube-kanaal MagicalMessi afgelopen week uploadde, zo bijzonder. Aan de hand van oude quotes van een jonge Messi begrijp je hoe hij voetbal ziet en hoe hij nadenkt over het dribbelen van verdedigers.

De uitspraken van de vijfvoudige Gouden Bal over hoe hij een man voorbijgaat of hoe hij naar binnen kapt, worden gecombineerd met (recentere) wedstrijdbeelden waarin Messi precies uitvoert waar hij het over heeft. De kleine nummer tien mag dan wel naam hebben als speler die vooral op intuïtie speelt, na het horen van deze uitspraken lijkt elk van zijn bewegingen beredeneerd en doordacht. Een absolute aanrader voor elke voetballiefhebber.