Walvis laat indrukwekkende staart zien aan toeristen in opblaasboot

Opmerkelijke beelden uit het Canadese Nova Scotia. Toen een aantal toeristen in een opblaasbare motorboot aan het varen waren, liet een bultrugwalvis zien wat voor een gigantische staart hij heeft.

“Al tien jaar werk ik als verantwoordelijke voor de boot en geef geïnteresseerde toeristen uitleg over de kust”, zegt Guy Melville. “Maar dit is me zelden overkomen. Een walvis die zo dichtbij komt, echt prachtig. Ik vermoed dat het dier dit gedaan heeft, deels omdat hij nieuwsgierig was, en deels omdat hij zijn kunnen wilde tonen. In elk geval is het een les die er ons op wijst dat we altijd voorzichtig moeten zijn in de vrije natuur. Nu bleef het bij een streling, maar voor hetzelfde geld was er iets ergers gebeurd.”