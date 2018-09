‘Racistische’ folkloristische stoet afgelast na bedreigingen

De inwoners van Deux-Acren, een dorp vlak bij de taalgrens nabij Geraardsbergen, zijn gechoqueerd. De traditionele folkloristische stoet ‘La Grande Sortie des Nègres’ (de uittocht van de negers, nvdr.) is afgelast na bedreigingen. De stoet, die al meer dan dertig jaar bestaat, is plots “te racistisch” verklaard.

De stoet is een onderdeel van een feestprogramma in Deux-Acren (Twee-Akren) en herdenkt het bezoek van koning Boudewijn aan Congo bij de viering van de onafhankelijkheid.

Verschillende dorpsbewoners en leden van verenigingen uit het dorp zijn daarbij verkleed en geschminkt en begeleiden ‘koning Boudewijn’ die in zijn open wagen door de straten van het dorp rijdt. De stoet is historisch maar ook een beetje ludiek opgevat. Amateuristisch ook.

Maar ondanks alle voorbereidingen gaat het feest niet door. Het Brusselse collectief Panthères heeft bedreigingen geuit omdat ze de stoet te racistisch vinden.

Vooral folklore

“In de brief vragen ze om het evenement te annuleren. Anders zullen ze zaterdag zelf naar hier komen, schrijven ze, en met alle middelen proberen om de optocht te verhinderen. We kunnen geen risico’s nemen”, zeggen de organisatoren na een vergadering met gemeentebestuur en politie.

Jacques Haegeman, secretaris van de folkloristische parade, is ontgoocheld. “Dit feest bestaat al sinds 1981 en er zijn nooit problemen geweest. Voor ons is dit een beetje carnaval. Het heeft niets met racisme of discriminatie te maken.”

Een woordvoerder van Panthères zegt aan Belga dat ze geen gewelddadige bedoelingen hebben. Ze vinden dat de kinderen, die mee opstappen, niet zwart geschminkt moeten worden. Het is een fout signaal en onaanvaardbaar in een land als België, met zo’n koloniaal verleden.”

De organisatoren hebben vrijdag beslist om te stoet te annuleren. “We willen niet dat dit een politiek gebeuren wordt. En we willen ook niet dat er een massa politie op de been moet worden gebracht om ons evenement veilig te laten verlopen. Als het niet leuk en gezellig kan blijven, dan hoeft het niet meer voor ons. Hoe spijtig we het ook vinden.”