Club Brugge staat op kop, maar is dat ook wel met recht en rede?

Nu de Rode Duivels Schotland en Ijsland verorberd hebben, kan de voetbalfan zich weer richten op de eigen competitie. Leider Club Brugge opent vanavond met een partij tegen Lokeren, maar is blauw-zwart wel de terechte koploper na zes speeldagen? En bengelt Moeskroen met recht en rede onderaan? Niet helemaal, zo blijkt.

Het was een klein bericht in The Times, op maandag na het eerste speelweekend van de Premier League. “Geachte lezer, naast het reguliere klassement krijgt u vanaf nu ook het alternatieve klassement ...