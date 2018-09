Wordt KV Kortrijk de eerste West-Vlaamse club met een nieuw stadion?

De stad Kortrijk en de intercommunale Leiedal hebben vrijdag een masterplan voor een nieuw stadion voorgesteld. Voorzitter Allijns liet in zijn enthousiasme noteren dat het een droom zou zijn om als eerste West-Vlaamse club in een nieuw stadion te spelen, al zwakte hij die uitspraak later af.

Het voorgestelde masterplan is het resultaat van een verkennend onderzoek dat eind 2017 begon. Op de Evolis-site moet een nieuw, multifunctioneel stadion komen, waar “voetbal en beleving” centraal staan. Zo wordt er in het toekomstige bouwwerk ook een staantribune voorzien. Of het stadion er komt, is anders dan bij bijvoorbeeld Club Brugge, blijkbaar geen issue. “Alle stakeholders hebben bij dit dossier de neuzen in dezelfde richting, waarbij we de komende jaren samen hard en constructief zullen samenwerken voor realisatie van het masterplan.”, klinkt het bij KVK.

Onthulling van het voorstel voor het nieuwe stadion. Allijns: 'Het zou een droom zijn om als eerste West-Vlaamse club een nieuw stadion te hebben.' #evolis #kvkstrongertogether #kvkortrijk pic.twitter.com/LvmCbGN4gY — KV Kortrijk (@kvkofficieel) September 14, 2018