Een Indiaas dorpje staat op zijn kop nadat er in augustus een kalfje is geboren met twee gezichten. Het dier heeft twee neuzen en drie ogen maar is volgens de eigenaars gezond. “Al wist ik wel niet wat ik zag toen het geboren werd”, aldus eigenaar Sanglimuthu. “Zoiets had ik nog nooit gezien, maar ben erg blij dat het kalfje het goed maakt.”