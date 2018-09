Griekse hooggerechtshof akkoord met uitlevering Russische meesterhacker aan Rusland

Het Griekse hooggerechtshof heeft vrijdag het licht op groen gezet voor de uitlevering van de Russische hacker Alexander Vinnik aan Rusland. Vinnik zit in Griekenland in de cel sinds hij in juli in het toeristische Chalkidiki, in het noorden van Griekenland, opgepakt werd. Ook de VS en Frankrijk hadden zijn uitlevering gevraagd.

Vinnik had zelf al te kennen gegeven uitgeleverd te willen worden aan Rusland, waar hij vervolgd wordt voor feiten met betrekking op slechts 9.500 euro. In de VS wordt hij beschuldigd van 21 misdrijven.

Vinnik is de vermeende eigenaar van Bitcoin-beurs BTC-E. Via zijn bedrijf zou er meer dan 4 miljard dollar zijn witgewassen. Daarbij ook gestolen valuta van het gehackte Mt Gox. Vinnik werd in de VS veroordeeld tot betaling van 12 miljoen dollar.