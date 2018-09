Philippe De Backer (Open Vld) haalt uit naar N-VA: “Geen nood aan burgemeester die alleen pleit voor eigen kiespubliek”

Antwerpen - De Antwerpse Open Vld heeft vrijdagavond de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen afgetrapt op het Eilandje. Lijsttrekker en kandidaat-burgemeester Philippe De Backer haalde, zonder hem bij naam te noemen, opnieuw uit naar huidig burgemeester Bart De Wever (N-VA). “We hebben geen nood aan een burgemeester die alleen pleit voor eigen kiespubliek”, zei hij. “Maar wel aan een burgemeester die ervoor zorgt dat iederéén zich thuis kan voelen in de stad.”

De Backer ziet naar eigen zeggen bij andere partijen dat “het groepsdenken terug is, zowel op links als op rechts” en dat “er verdeeldheid wordt gezaaid”. De liberalen ziet hij daarentegen als “vrijheidsstrijders” die ervoor willen zorgen dat “Antwerpen kansen geeft aan élke Antwerpenaar”.

Open Vld presenteert aan de Antwerpse kiezer een programma rond thema’s als mobiliteit en leefbaarheid. De partij wil het Area 2020-project dat kinderen in bepaalde wijken meer kansen wil bieden om zich te ontwikkelen, uitbreiden. Ook een Antwerps vervoersbedrijf staat hoog op de agenda, net als veilige en vlot doorstromende fietsinfrastructuur. Op het vlak van veiligheid willen de liberalen stadsmariniers aanstellen met een grote autonomie in wijken. Open Vld zegt ook in meer participatie te geloven, bijvoorbeeld in de vorm van een stedelijke burgerbegroting naar het voorbeeld van het district Antwerpen. “We hebben de voorbije jaren het grootste deel van ons programma kunnen uitvoeren, maar er is nog werk aan de winkel”, stelt De Backer. “Antwerpen is niet perfect, maar ik geloof erin dat we er de mooiste stad ter wereld van kunnen maken.”

Op de stedelijke Open Vld-lijst wordt De Backer gevolgd door strafpleiter Erica Caluwaerts op twee, onderwijsschepen Claude Marinower op drie en Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz op vier. Schiltz trekt ook de provincielijst.