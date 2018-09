Fans van Club Brugge klagen over stank in eigen stadion en viseren Paul Gheysen van Ghelamco

Brugge - Voor de wedstrijd tegen Lokeren werden enkele spandoeken ontrold door supporters van Club Brugge die het getalm rond het nieuwe stadion niet langer kunnen aanzien. Onder de leuzen ‘stop de Gheyseling’ (een verwijzing naar Paul Gheysen van Ghelamco) en ‘stank Breydel’ wilde de protestgroep de lamentabele staat van het Jan Breydelstadion aanklagen.

De actie ging uit van ‘FC Bruges Taskforce 5 na 12’, een mix van een aantal generaties supporters die ondertussen ook een steunpagina op Facebook hebben aangemaakt. Die telt ondertussen al bijna 3.000 volgers. Afgelopen week raakte bekend dat de Raad van State niet voor juni 2019 zal beslissen rond een aantal bezwaren die werden ingediend tegen het stadionproject langs de Blankenbergse Steenweg in Brugge. Daar wil Club een stadion voor 40.000 supporters en bijhorende parkings, handel en andere gebouwen neerpoten.

Paul Gheysen, de topman van bouwgroep Ghelamco en FC Antwerp, is eigenaar van een deel van de gronden waar dat nieuwe stadion moet komen en ligt dwars waardoor de plannen telkens vertraging oplopen. Gheysens tekende verzet aan tegen de herbestemming van de grond. Zonder dat hij daar groot belang bij heeft. “Omdat het onaanvaardbaar is dat de percelen gedwongen worden onteigend, louter en alleen ten voordele van een private onderneming, die Club Brugge is”, zo staat officieel te lezen in het uitreksel van het beroep dat Gheysens indiende tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP).