Club Brugge ontbindt contract van Russische doelman: “Ervaring van onschatbare waarde”

Club Brugge haalde vorige winter de 34-jarige Vladimir Gabulov om de doelmannenkwestie bij blauw-zwartop te lossen. Maar de Rus slikte ook al snel heel wat doelpunten en werd al snel weer opzij geschoven voor Kenneth Vermeer. Gabulov was wel nog derde doelman bij Rusland op het WK in eigen land maar was in Brugge op een zijspoor beland. Nu wordt zijn contract in onderling overleg ontbonden.