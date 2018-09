KV Mechelen verliest opnieuw: één goede hoekschop volstaat voor Beerschot Wilrijk om te winnen

Met Beerschot Wilrijk – KV Mechelen stond de eerste topper die naam waardig op het programma in 1B. De twee zelfverklaarde titelfavorieten begonnen het seizoen met een tegenvallende 6 op 15 en hadden een overwinning nodig om het vertrouwen op te krikken en de kansen op de eerste periodetitel gaaf te houden. Beerschot Wilrijk sloeg toe in het slotkwartier en duwt KV Mechelen zo opnieuw in een kleine crisis.

Bij de thuisploeg schudde Stijn Vreven na de zwakke partij in Roeselare zoals verwacht zijn ploeg stevig door elkaar. De tegenvallende Pierre Bourdin ruimde plaats voor Jan Van den Bergh, publiekslieveling Mo Messoudi verving werkmier Jimmy Hoffer en ook Rubin Okotie begon voor het eerst dit seizoen aan de aftrap. Voor de Oostenrijker was het zelfs zijn allereerste basisplaats ooit in het mauve-wit. De snelle Dante Vanzeir begon daardoor op de rechterflank in een ‘onuitgegeven’ 4-2-3-1 met Messoudi als spelverdeler voor het controlerende duo De Mets – Van Hyfte. Ook Wouter Vrancken wijzigde zijn basiselftal op meerdere plaatsen. Alexander Corryn verving de geschorste Lucas Bijker, de kopbalsterke Germán Mera kwam in de ploeg ten koste van Edin Cocalic en Onur Kaya nam zijn vertrouwde plek weer in na ziekte, Tim Matthys verhuisde daardoor opnieuw naar de bank. Maar de grootste verrassing was het bankzitterstatuut van vedette Igor De Camargo, de snelle William Togui werd voor het eerst van bij het begin voor de leeuwen gegooid. Rekende Wouter Vrancken op de counter? Het was alleszins de eerste keer dit seizoen dat KV Mechelen het initiatief aan de tegenstander wou laten. De zenuwen stonden alvast strak gespannen op een sfeervol Kiel, dat – mede door de strikte veiligheidsmaatregelen – nochtans niet uitverkocht was. De verliezer mocht na deze burenstrijd een (klein) kruis maken over de eerste periodetitel, de winnaar vond opnieuw de aansluiting met Lommel en Westerlo aan de kop van de rangschikking. Alle ingrediënten waren aanwezig om er een mooie voetbalavond van te maken.

Op het scherpst van de snee

En beide teams wilden er aanvankelijk ook een mooie voetbalavond van maken. Beerschot Wilrijk werd van bij de aftrap vooruit gestuwd en dat resulteerde in enkele vroege corners en twee kansjes voor Alexander Maes. Dat het een partij op het scherpst van de snee zou worden, maakte Prychynenko duidelijk met een stevige tackle op Schoofs. Het leverde de bonkige Duitser terecht geel op. KV Mechelen keek de kat uit de boom, maar kon toch al snel het evenwicht herstellen. Tainmont kreeg vrijheid om te trappen, maar doelman Vanhamel kon zijn schot makkelijk klemmen. Even later dwarrelde een gevaarlijke voorzet van Corryn voorbij alles en iedereen en vloog een verraderlijke poging van Van Damme niet ver naast de kruising. Beerschot Wilrijk plooide terug, maar kraakte niet. Een doelpunt van William Togui werd terecht afgekeurd omdat Van Cleemput de bal net iets te ver over de achterlijn tikte. Het laatste kwartier van de eerste helft was uiteindelijk een langgerekte geeuw. Beide teams speelden nog steeds met goede intenties, maar toonden te weinig kwaliteit in de zone van de waarheid. Snel balverlies, slechte controles en strak gespannen zenuwen zorgden uiteindelijk voor een erg rommelig einde van de eerste helft. Vooral de thuissupporters bleven zo op hun honger zitten. Het was dan ook al vijf weken geleden, van de eerste helft tegen Westerlo, geleden dat ze nog eens frivool en aanvallend voetbal te zien hadden gekregen.

Strijd voor elke morzel grond

Na de pauze kregen we hetzelfde spelbeeld: twee teams die er vol voor gingen, met opnieuw het vroege initiatief voor de thuisploeg. Van Hyfte knalde een vluchtschot in een tijd over de kooi van Verrips. En jammer genoeg ook opnieuw: slecht voetbal, miscommunicatie en weinig daadkracht in de zestien van de tegenstander. Vrancken en Vreven schreeuwden zich schor langs de zijlijn en grepen in. De tegenvallende Tainmont ging naar de kant voor Engvall, Vancamp kwam de moegestreden Messoudi aflossen. Hobokenaar Vancamp bracht opnieuw wat schwung in de partij en dat leverde prompt een kans op voor Vanzeir. Nadien was er opnieuw veel strijd voor elke morzel grond, maar niemand in het stadion had het gevoel dat er nog een doelpunt uit de lucht zou vallen. Ook de stilliggende ballen, vrije trappen en hoekschoppen, waren 75 minuten lang een maat voor niets. Tot Jorn Vancamp de eerste goede corner van de wedstrijd op het hoofd van Vanzeir, nochtans de kleinste man op het veld, krulde. De kopbal van de jonge Genk-huurling spatte uiteen op de paal, maar Jan Van den Bergh was goed gevolgd en knalde onhoudbaar binnen. Het Kiel slaakte een zucht van opluchting en Jan Van den Bergh haalde zijn gram nadat hij wekenlang op zijn tanden moest bijten op de bank.

Wonden likken

Met hangen en wurgen trok de thuisploeg de drie punten over de streep. KV Mechelen pakt onder Vrancken slechts 4 op 9 en zo doet de nieuwe T1 qua punten nauwelijks beter dan zijn voorganger Dennis van Wijk (2 op 9). Beerschot Wilrijk toonde over de hele wedstrijd meer karakter en wilskracht en kan na de tweede zege van het seizoen opnieuw naar boven kijken. Het komt gelijk met Lommel op de tweede plaats en nadert tot op één punt van leider Westerlo. Zondagmiddag staat Westerlo – Lommel op het programma. KV Mechelen moet opnieuw de wonden likken en kan na een 6 op 18, met amper één zege in zes competitiewedstrijden, niet anders dan zwaar ontgoocheld zijn met deze seizoensstart.

Vervangingen: 62’ Tainmont door Engvall, 64’ Messoudi door Vancamp, 75’ Okotie door Noubissi, 80’ Corryn door De Camargo, 81’ Grisez door De Jonghe, 87’ Kaya door Matthys

Gele kaarten: 12’ Prychynenko, 43’ Van Damme, 70’ Vancamp, 81’ Noubissi

Rode kaarten: /

Toeschouwer: 9.100

Doelpunten: 76’ Van den Bergh 1-0. Vanzeir kopt een corner van Vancamp op de paal. Van den Bergh scoort in de rebound.

Sleutelmoment:

Wie scoort wint. Beerschot Wilrijk komt er voetballend niet uit, maar op stilstaande fase lukt het wel. Van den Bergh heeft zijn revanche te pakken.

Scheidsrechter: Bram Van Driesche 7/10

Floot op 1A niveau. Terechte kaarten en terecht de goal van Togui afgekeurd.

- Vreven

gooide zijn ploeg om, maar zonder veel resultaat. Kwamen te weinig tot voetballen.

- Vrancken

Verraste met zijn opstelling en kon zo zijn wil opleggen op het Kiel.