Onze man ziet ondanks vlotte zege van Borussia Dortmund toch kansen voor Club in Champions League

Het zal beter moeten dan tegen Lokeren, maar Club Brugge is dinsdag niet kansloos. De ploeg van Axel Witsel – liefst 69 minuten op de bank – is verre van klaar. Uiteraard is het een Duitse topclub, maar er liggen in het eigen Jan Breydelstadion mogelijkheden voor de landskampioen. Ook al werd Frankfurt uiteindelijk vlot met 3-1 opzij gezet.