Zestig uitgeprocedeerde asielzoekers vrijgelaten om plaats te maken voor transmigranten: “Zo draaien we toch gewoon in rondjes?”

Merksplas - Dinsdag heeft het Centrum voor Illegalen in Merksplas 60 uitgeprocedeerde asielzoekers zomaar vrijgelaten. “De illegalen werden opgehaald door familie of namen de trein naar de kust”, zegt de burgemeester van Merksplas. De vrijgekomen plaatsen zouden meteen ingenomen zijn door opgepakte transmigranten. “Je kan je afvragen wat daarvan het nut is. We draaien in rondjes, lijkt me.”

De politie van Noorderkempen kreeg dinsdag een melding van de Dienst Vreemdelingenzaken, die in Merksplas een gesloten centrum (CIM) voor 146 uitgeprocedeerde asielzoekers uitbaat. “Het CIM heeft de opdracht gekregen om zestig à zeventig illegalen vrij te laten”, klonk het bericht dat doorgespeeld werd aan de politieploegen op het terrein. “Omdat er capaciteit wordt vrij­gemaakt voor opgepakte trans­migranten. De vrijlating zal stelselmatig gebeuren en in kleine groepjes. Er hangt een gespannen sfeer.”

“Het klopt dat al die mensen vrij­gelaten zijn”, zegt burgemeester Frank Wilrycx (Open VLD) van Merksplas. “Het gaat om uitgeprocedeerde illegalen die nu weer vrij rondlopen. Ze werden opgehaald door familie of namen de trein richting kust.” Hun plaats zou, zo luidt het politiebericht, daarna ingenomen zijn door op­gepakte transmigranten.

“Moeilijk te begrijpen allemaal: illegalen vrijlaten om transmigranten op te sluiten. Wat is het verschil?”, vraagt Wilrycx zich af. “Uiteindelijk is het in Merksplas heel rustig ge­bleven. Maar het geeft me wel het gevoel dat we het probleem zo niet aan het oplossen zijn”.

De actie komt er enkele dagen nadat minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (beiden N-VA) op de proppen kwamen met een plan tegen trans­migranten.

Francken: “We konden niet anders”

Francken geeft een en ander toe. “Het is te zeggen. Er zijn kleine groepjes vrijgelaten: maandag 13, dinsdag 7 en woensdag nog 3... Alleszins minder dan zestig. Dat is niet goed, maar we konden niet anders. Door deze nieuwe transmigrantencrisis komen we plaatsen tekort. De vorige regering-Di Rupo heeft ons amper 470 plaatsen nagelaten. Ik heb dat aantal opgehoogd tot 700, het hoogste aantal in dertig jaar. We gaan nieuwe centra openen in Antwerpen en Charleroi. Maar tot het zover is, zitten de centra vol en moeten we schuiven. Het is niet anders.”

In Merksplas zitten ook uitgewezen illegalen die criminele feiten gepleegd hebben en een gevangenisstraf uitgezeten hebben. “Hen hebben we zeker niet vrijgelaten”, zegt Francken. Hij ziet bovendien een verschil tussen illegalen en trans­migranten. “De transmigranten veroorzaken op dit moment veel overlast. Langs parkings, in de haven. Bij gewone illegalen, die niet per se naar Engeland willen en dus gewoon ergens verblijven, is dat veel minder”.

SP.A-voorzitter John Crombez, reageert verbijsterd op het nieuws. “Dit is een beleid van schijnveiligheid.”

Het verschil tussen illegalen en transmigranten?

Illegalen en trans­migranten hebben één ding gemeen: ze blijven onwettig in België. Illegalen zijn ofwel uitgeprocedeerd of ze overschreden de termijn van hun wettelijke verblijfsstatuut. Transmigranten willen totaal geen verblijfsprocedure opstarten in ons land. Hun enige opzet is om België te doorkruisen richting het Verenigd Koninkrijk.