Illegaal de haven binnengedrongen? Geen probleem ... als je de juiste rechter treft

De Brugse onderzoeksrechters zitten in de aanpak van trans­migranten die de haven binnendringen niet op dezelfde lijn. Slechts één van de vier vindt dat hardleerse havenindringers in de gevangenis horen. De andere drie weigeren princi­pieel om ze naar de cel te sturen en laten ze telkens weer gaan.

In mei 2016 werd het binnendringen van een haven effectief strafbaar. De ongeschreven regel is sindsdien dat havenindringers – tenzij ze geweld gebruiken of beschadigingen aanbrengen – pas na de derde keer een “dagvaarding” meekrijgen en zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden. Een proces dat ze buiten de gevangenis mogen afwachten. Maar als ze nog een vierde keer betrapt worden, volgt een voorleiding bij de onderzoeksrechter. Als die beslist om hen aan te houden, vliegen ze wél in voorhechtenis in de cel.

In de praktijk leidt het parket de indringers vaak zelfs niet meer voor de onderzoeksrechter omdat er toch geen gevolg aan wordt gegeven.

“Rechter zijn is gelukkig nog altijd mensenwerk. Wij zijn geen ­machines”, zegt persrechter Koen Wittouck. “Maar elke rechter neemt zijn beslissingen in eer en geweten.”