Henri dient klacht in tegen Schild & Vrienden: “Ik kan dit niet laten passeren, mijn ouders werden gekraakt door nazi’s”

De Gentse eremagistraat Henri Heimans is zelf naar het gerecht gestapt om een klacht in te dienen tegen Schild & Vrienden. De neonazistische spotprenten die onder de extreemrechtse leden gedeeld werden, doen hem veel pijn omdat hij zijn eigen ouders gebroken uit de nazi-kampen zag terugkeren. “Voor mij is dit aanzetten tot haat. Dat mag niet onbestraft blijven.”