Romelu Lukaku over zijn afscheid bij de Rode Duivels: “Veel waar ik niet van heb genoten”

Romelu Lukaku is topschutter aller tijden bij de Rode Duivels, maar zijn relatie met de fans is niet altijd even positief geweest. Zo liet hij onlangs weten dat hij binnen twee jaar zou stoppen bij de nationale ploeg, ook al is hij er nog altijd maar 25. Bij Play Sports legde hij de situatie nog eens uit.

Zijn afscheid

Dat Romelu Lukaku vorige maand aan het Amerikaanse zakenblad Business Insider verkondigde dat hij zinnens is om na het EK 2020 te stoppen als Rode Duivel, was geen slip of the tongue.

“Ik heb altijd gezegd: als het gedaan is, zal ik wel zeggen waarom het gedaan is. Nu wil ik gewoon genieten bij de nationale ploeg. Ik ben heel blij met wat daar gebeurt. We hebben zoveel vorderingen gemaakt in de laatste jaren, dat ik er kan van genieten. Maar er zijn veel dingen waar ik niet van heb genoten. Wanneer het gedaan is, zal ik het wel zeggen.”

Waarmee Lukaku verwijst wat hij zelf zag als een jarenlange miskenning door de buitenwacht.

Zijn moeizame start

Ook bij zijn club Manchester United liep het in het begin van het seizoen moeilijk, vooral zijn misser in de nederlaag Tottenham werd hem kwalijk genomen. “Ik was gewoon niet fit. Zo simpel is het. Ik wist dat ik 5 procent miste en dat merk je dan ook.”

Nadien redde hij zijn ploeg wel, door twee keer te scoren tegen Burnley. Een match waarin coach José Mourinho zijn ploeg helemaal omgooide. “Elke coach leert”, zei Lukaku daarover. “Als je niet leer uit het verleden, zal je nooit beter worden. De manager wou wat veranderen en dat lukte. Marouane speelde echt voor drie als verdedigende middenvelder.”

Zijn relatie met Mourinho

Toch blijft Mourinho ter discussie staan. Regelmatig komt hij in aanvaring met de pers, zoals na de nederlaag tegen Tottenham, toen hij meer respect vroeg van de pers. Lukaku kan de manier van communiceren van zijn coach wel pruimen. “Sommige managers of spelers zeggen niet wat ze denken. Hij wel. Dat vind ik mooi en daar heb ik respect voor.” Intussen zit Romelu zelf aan 100 goals, sneller dan zijn idool Didier Drogba. “Weinigen hadden gedacht dat ik dat zou kunnen. Daar denk ik dan aan. Maar uiteindelijk maken die goals weinig uit. Het gaat om de prijzen.”

Zijn grootste concurrent in Engeland

En daarvoor zullen Lukaku en United moeten afrekenen met die andere ploeg uit Manchester, City. “Maar volgens mij wordt Chelsea de grootste concurrent. Waarom? Ze spelen geen Champions League. Weet je nog toen Leicester kampioen werd? Manchester City heeft heel veel kwaliteiten, maar kijk maar uit voor Chelsea.”