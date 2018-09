10 jaar na de bankencrisis: zijn onze centen nu wel veilig? Dit zeggen de experts

De bankencrisis van 2008 ligt tien jaar achter ons, maar heeft de economie en de financiële wereld zo door elkaar geschud dat de gevolgen nog altijd voelbaar zijn. Onze banken zien er wel anders uit, maar werken ze ook anders? En hebben de bankiers en politici lessen geleerd? Experts geven toe dat er beterschap is. “Maar een nieuwe crash is vroeg of laat onvermijdelijk”.