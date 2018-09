Kabasele niet op het WK, wel op kop in de Premier League: “Dankzij avocado’s en quinoa!”

Er was geen plaats voor de 27-jarige Christian Kabasele in de WK-selectie van Roberto Martinez, maar de Belgische centrale verdediger reageert zoals een voetballer hoort te reageren: met sterke prestaties bij zijn club Watford. De tweevoudige Rode Duivel miste nog geen minuut en staat met de revelatie van het seizoensbegin gedeeld aan de leiding in de Premier League met twaalf op twaalf. Vandaag wachten Romelu Lukaku en Manchester United.

“Ons geheim? We eten helemaal anders dan vorig seizoen”, aldus Kabasele in de Daily Mail. “Meer avocado’s en quinoa. En tijdens de week minder rijst en pasta. Alleen de dag voor en van de wedstrijd. Minder tomatensaus ook. Bonen zijn voortaan uit den boze. Toen ik hier toekwam, zag ik vooral de Engelse spelers voor de wedstrijd hun bonen en eieren eten. Ik was verbaasd, maar we hebben veel vooruitgang geboekt. We voelen ons nu veel beter, zijn in de tweede helft frisser en hebben minder spierblessures”

Sinds januari is de Spanjaard Javi Garcia de coach van Watford. Hij voerde dagelijkse yoga-sessies in en heeft meer discipline in de kleedkamer gebracht.

“We moeten inloggen op een Ipad als we op de club aankomen”, aldus Kabasele. “Zo weet de coach exact wanneer we zijn aangekomen. Vroeger druppelden sommigen vijf of tien minuten later binnen als we om 9 uur op de club werden verwacht. Nu moet je 100 pond (zo’n 112 euro, red.) betalen per minuut dat je te laat bent en de coach uitleggen waarom. Eén of twee spelers zijn altijd een paar minuten te laat, maar nooit meer. En ik? (Lacht) Ik heb nog geen cent moeten betalen.”