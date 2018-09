Kevin De Bruyne staat eindelijk weer op het veld: “Hij gaat goed vooruit”

Goed nieuws over Kevin De Bruyne. De Rode Duivel die midden augustus een knieblessure opliep, is alweer op het trainingsveld verschenen, weliswaar voor de eerste voorzichtige individuele oefeningen. “Hij gaat goed vooruit”, bevestigde Manchester City-trainer Pep Guardiola tevreden. De Belgische fans mogen er vanuit gaan dat ze hun held dit kalenderjaar nog aan het werk zien bij de Rode Duivels.

De soep is nooit zo heet als ze wordt opgediend. Dat geldt absoluut voor de knieblessure die Kevin De Bruyne precies een maand geleden opliep op training met Manchester City. De Rode Duivel verdraaide zijn knie en de ligamenten bleken geraakt. Een operatie was niet nodig. Een maand later is de Rode Duivel alweer op het trainingsveld verschenen voor individuele oefeningen, al gaat dat nog om de eerste voorzichtige stapjes in zijn terugkeer. “Ik kan bevestigen dat Kevin alweer bezig is”, zei zijn zaakwaarnemer Patrick De Koster. “Hij is lichtjes aan het meelopen, we gaan nog geen uitspraken doen over een terugkeer.”

Pep Guardiola, de trainer van Manchester City, bevestigde op zijn persbabbel voor de match tegen Fulham, die vandaag om 16u wordt gespeeld, dat het de goede kant uitgaat met zijn sleutelspeler. “Hij is niet fit voor zaterdag maar hij doet het goed. De dokters zeggen mij dat hij het goed doet”, zei Guardiola. “Vanuit het perspectief dat hij 2,5 tot 3 maanden out zou zijn, gaat het goed.”

Interlandbreak in november

De Belgische fans kunnen er sowieso van uitgaan dat De Bruyne dit kalenderjaar nog in actie komt bij de Rode Duivels. De interlandbreak in november, als België in de Nations League IJsland ontvangt en naar Zwitserland trekt, mag geen probleem vormen. Wel een vraag is of hij volgende maand al wedstrijdfit zal zijn voor de thuiswedstrijden tegen Zwitserland (Nations League) en Nederland (vriendschappelijk).

Nog tijdens zijn persbabbel voor de competitiematch tegen Fulham ontkende Guardiola dat De Bruyne een opstapclausule van 250 miljoen euro in zijn contract zou hebben. Verschillende Engelse kranten berichtten dat de succescoach van de Cityzens dat aan een Spaans medium zou hebben verteld.

“Ik heb geen kennis van een opstapclausule. Ik denk ook niet dat hij er een heeft”, aldus Guardiola. “In Engeland wordt niet met clausules gewerkt, daar moet je met de club praten. De journalist vroeg me of ik De Bruyne voor 250 miljoen euro zou laten gaan en ik zei neen.”