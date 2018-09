Genk is de ploeg waarover in België op dit moment het meest wordt gesproken. Niet omdat de ploeg van Philippe Clement het vaakst wint of omdat ze nog altijd ongeslagen is. Genk staat zelfs niet eerste. Het is de manier waarop het team zich presenteert. Voetbal dat vrolijk stemt en waarbij men zich vooralsnog één ding afvraagt. Wordt Genk een serieuze titelkandidaat als het er straks écht om te doen is?