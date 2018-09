Waarom Obama plots breekt met een aloude traditie en niet iedereen daar even blij mee is

In de coulissen is Barack Obama sinds zijn vertrek uit het Witte Huis altijd bezig gebleven met politiek. Maar op een kleine twee maanden van de tussentijdse Congresverkiezingen heeft hij zijn plaats in de schijnwerpers weer ingenomen om de Democratische kandidaten te steunen. Daarbij schuwt hij de aanvallen op de huidige president niet. Een breuk met de ongeschreven regel dat presidenten en ex-presidenten zich onthouden van kritiek op hun voorgangers of opvolgers.

“De waarheid is dat ook ik de bedoeling had om de wijze Amerikaanse traditie te volgen. Van ex-presidenten die in stijl het politieke toneel verlaten, die plaats maken voor nieuwe stemmen en ideeën. We ...