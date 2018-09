Op setbezoek op de duikboot van Torpedo: “Je kunt het niet permitteren een hele dag kotsend over de reling te hangen”

Een échte duikboot, in een échte zee. Alleen dat ontbrak er nog aan om het huzarenstuk van de nieuwe Vlaamse film Torpedo rond te maken. En die kers is

afgelopen week op de taart gezet in Malta. Vandaag draaien Koen De Bouw & co. de laatste scènes op een duikboot in een baai van het Middellandse Zee-eilandje. “Het was slopend”, zeggen de acteurs in koor. “Maar het ziet er schitterend uit.”