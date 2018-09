Het geheim van RC Genk: zo speel je het mooiste voetbal van België

Ze creëerden de meeste kansen, gaven de meeste passes, maakten de minste fouten, lieten de meeste geslaagde dribbels optekenen én – alsof dat alles nog niet genoeg is – hebben de beste middenvelder van het moment rondlopen. Het mooiste en beste voetbal van België wordt tegenwoordig in Limburg gespeeld, in de Luminus Arena. Maak kennis met de succesformule van RC Genk, de club die hoopt dat ze vanavond tegen ­Anderlecht weer een beetje meer titelfavoriet kan worden.