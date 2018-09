Vanderhaeghe reageert op ongelukkige doelman: “Ik wil iedereen motiveren, maar blijkbaar is het niet goed”

Lovre Kalinic is de ontegensprekelijke nummer één in doel bij AA Gent, maar voor wie op de bank mag zitten, hanteert trainer Yves Vanderhaeghe een beurtrol. In onze zusterkrant Het Belang van Limburg zei Yannick Thoelen dat hij daar niet gelukkig mee is.

“De ene week ben je tevreden met een bankzittersstatuut, maar één week later zit je tussen het publiek en kan je je wedstrijdpremie vergeten. Ik vind dit geen goede oplossing. In het voetbal kan je nu eenmaal niet iedereen plezieren. Het is het recht van de trainer, maar ik ben het er niet mee eens”, zei Thoelen.

Vanderhaeghe blijft echter vasthouden aan de beurtrol tussen Thoelen en Coosemans. “Yannick heeft het recht om daar niet mee akkoord te gaan, maar ik ga toch vasthouden aan mijn beslissing. Ik vind dat ze beiden kwaliteiten hebben om tweede keeper te zijn achter Kalinic. Met deze beslissing wil ik iedereen gemotiveerd houden, maar blijkbaar is het niet goed.”